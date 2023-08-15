Больше не покупаем стиральный порошок — смешиваем его сами: получаем шикарный результат за копейки

Фото: freepik.com/master1305

Это средство подходит для стиральных машин.

Экономные хозяйки не тратят деньги на ненужные вещи. Например, они никогда не станут покупать стиральный порошок. Ведь отличное средство можно сделать своими руками. По стоимости выйдет гораздо дешевле, а результат будет лучше.

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Рецепт простой. Возьмите 200 гр кальцинированной соды, 250 гр пищевой соды, половину бруска хозяйственного мыла и пару капель любого эфирного масла. Измельчите мыло с помощью терки. Тщательно перемешайте все ингредиенты между собой и пересыпьте получившийся состав в герметичный контейнер.

Самодельный порошок можно использовать только для машинной стирки. Его нужно класть прямо в барабан. Расход средства такой же, как у аналога из магазина.

Источник: издание belnovosti.by

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