Самый лучший советский способ от засора в раковине: полстакана уксуса (справится даже блондинка)

Прочистить раковину от засора и мгновенно устранить неприятный запах из канализации может один старый проверенный метод с уксусом. Вступая в активную реакцию с содой, происходит настоящее сантехническое чудо!

Все, что было внутри канализации растворяется и пробивается. Неприятные запахи, которые давал засор, уходят. Очень быстро, просто и доступно! Никакие тросики и дорогие гранулы из магазина вам не понадобятся.

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Насыпьте в слив полстакана соды, залейте половиной стакана уксуса туда же. Тут же вы увидите пену, которая решит нашу проблему. Спустя 15 минут пролейте слив кипятком. Вода будет отлично сливаться после процедуры!

Источник: Telegram-канал «Горничная».