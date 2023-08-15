Какой теперь будет средняя ставка по ипотеке в России

Во вторник, 15 августа, представители Центробанка повысили ключевую ставку до 12%. Сделали это на фоне падения рубля. Цена доллара варьировалась вокруг 100 рублей, с этим надо было что-то делать.

Это значит, что ставки по кредитам, включая ипотечные, подскочат на 3,5%. То есть если средний процент был 12%, то сейчас будет 15,5%.

При этом не стоит забывать, что вырастут ставки по вкладам в банках - тоже примерно на 3,5%.

Ну, а рубль должен укрепиться в ближайшее время.

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