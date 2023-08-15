Нагар с утюга счищаем дешевой таблеткой — есть у всех: чернота сама отваливается

Конечно, сейчас нет трудностей с покупкой специальных средств против нагара на утюге. Однако зачем тратиться, когда это можно сделать практически бесплатно? И при этом результат вас будет ждать отличный!

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Достаньте из аптечки одну таблетку аспирина и уничтожьте все наслоения на утюге в два счета. Таблетку удобнее взять пинцетом для бровей. Сделайте ей несколько настойчивых движений по нагару, и он сам отвалится!

Если же вы все-таки любите современные средства, то можно приобрести в магазине специальный восковой мелок против нагара. Он не только снимет черноту, но и оставит слой, который будет предотвращать появление нового нагара на подошве утюга.

Источник: Telegram-канал «Горничная».