Чтобы крышки на закатках не ржавели: делаем трюк с пакетом (заготовки отлично сохраняются весь год)

Иногда хозяюшки с разочарованием замечают, что крышки на их зимних заготовках поржавели. Происходит это по двум причинам. Вы могли неправильно выбрать крышку, либо в месте, где хранились закатки, слишком влажно.

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Для зимних заготовок с солью и уксусом выбирайте жестяные крышки, желтые с обеих сторон. Если крышка с обратной стороны бело-серая, значит, она предназначена для консервации компотов и варенья. Соль и кислотную среду она не выдержит и покроется коррозией.

Если с крышкой все нормально или она вовсе винтовая, но поржавела, значит, в вашем погребе влажно. Тут поможет очень простой трюк: каждую баночку с закаткой просто положите в отдельный пакет и туго завяжите.

Некоторое хозяйки используют также резиновые перчатки, надевая их на крышки. Это действенно, но дороже.

Источник: Telegram-канал «Полезные советы».