Сколько доллар будет стоить осенью 2023 года - произойдет прорыв, никто не ждал

Экономические эксперты уверены, что горевать из-за падающего рубля не стоит. Уже скоро ситуация вернется под контроль.

«В ближайшие месяцы произойдет приток валютной ликвидности на рынок за счет увеличения экспорта при растущих нефтяных ценах», - заявила экономист Екатерина Константинова.

Эксперт также добавила, это не за горами отопительный сезон. А значит, нефтяные доходы России тоже повысятся. Это отразится на укреплении рубля.

В среднем, по мнению Константиновой, доллар будет стоить осенью около 85 рублей.

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