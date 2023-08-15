Из обычной гортензии сделали фиолетовую: пролили раствором — цветки поменяли оттенок!

Раствор железного купороса может превратить любую крупнолистную гортензию в фиолетовую! Попробуйте этот трюк, он всегда впечатляет. Цветы становятся необыкновенного оттенка.

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Одну чайную ложку железного купороса растворите в 7 литрах воды, поливайте гортензию один раз в месяц.

Не забывайте перед подкормкой купоросом поливать гортензию водой для полива, а иначе вы можете обжечь составом корни растения. Также вводить железный купорос нужно утром или вечером, чтобы не было прямых солнечных лучей.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».