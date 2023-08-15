Нашли средство, которое белые вещи делает белее, а черные — чернее: у каждого валяется в шкафу (смеялись, пока не проверили)

Добавляйте поваренную соль при стирке, чтобы вещи простирывались эффективнее. Этот народный лайфхак известен еще с советских времен.

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Если подмешивать соль (один к одному) к стиральному порошку, вещи будут на выходе такими, словно вы их только что купили.

Вы не увидите на них ни одного пятнышка, цветное белье станет ярче, белое — белее, черное — чернее. Да и порошок прополаскается из волокон намного эффективнее, ткань будет мягкой и нежной, как после использования кондиционера.

Источник: Telegram-канал «Жизнь россиянки во Франции».