Озвучен курс доллара на осень: не стоило покупать втридорога — предупреждали

Этой осенью доллар может преподнести сюрприз и понизиться до курса в 90–95 рублей.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков полагает, что больших показателей мы от американской валюты с сентября по ноябрь не дождемся.

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Эксперт уверен, что отечественная валюта пока сильно недооценена. И вскоре у инвесторов наступит отрезвление, ведь доллар сейчас тоже не в лучшем экономическом положении, однако на него по инерции повышают цену. Это явление временное.

Сейчас тенденция такова, что главный финансовый регулятор России (ЦБ РФ) перешел к активному укреплению рубля. Результат его действий не заставит себя ждать.

Источник: 1prime.ru.