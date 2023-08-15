Когда готовим сырники, вместо муки берем эту крупу: получаются как в сказке — пальчики оближешь

Сырниками любят завтракать многие. Готовить их просто, если знать пару секретов. Тогда блюдо получится нежным, и в то же время растекаться по сковородке сырнички не будут, а сохранят свою целостность.

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Дело в том, что консистенция сырника зависит от муки. Если ее мало, то тесто, соответственно, жидкое, сами сырники — бесформенные. А если переборщить, то получатся твердыми, никакой нежности.

Что же тогда делать? Опытные кулинары советуют не идти на компромиссы и эксперименты, а взять и заменить треть муки манной крупой. В результате будет достигнуто желаемое — мягкие, плотные и нежные сырники на тарелке порадуют каждого домочадца.

По материалам сайта Belnovosti