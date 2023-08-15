Если у баклажанов опадают завязи в августе: борная кислота все исправит (только по листу)

Баклажаны довольно привередливы, поэтому опадание завязей в августе не удивительно. Просто помогаем культуре и наслаждаемся вкусными овощами до самого конца сезона.
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Причин опадания завязей может быть несколько, например, им может не хватать света. Овощ светолюбив, вы могли посадить его в неправильном месте, в тени.
Во-вторых, баклажаны реагируют сбрасыванием завязей на перепад температур. Тут просто ждем благоприятной погоды.
В-третьих, баклажанам может не хватать воды. Проверьте почву на глубине 5–7 см и, если сухо, увеличьте полив.
В-четвертых, это может быть признаком того, насекомые не опыляют цветки. Они не любят плохую погоду и сидят дома. В этом случае делаем это вручную при помощи ватной палочки или маленькой кисточки. Как только цветок раскроется, переносим пыльцу с желтых тычинок на пестик, расположенный по центру.
Но самая частая причина — это недостаток микроэлементов, главным образом бора.
Уберите все подкормки с содержанием азота и опрыскайте по листу следующим раствором: 10 л теплой воды плюс 5 г борной кислоты. Делать так можно 3 раза за сезон.
Источник: Telegram-канал «Все в сад».