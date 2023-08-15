Замариновали огурчики на зиму, делимся рецептом: хрустящее объедение, рассол просто песня

На кухне в августе жарко — хозяйки вовсю готовятся к зиме, делая заготовки и варенья. Никакие покупные соленья не сравнятся с баночкой огурцов домашнего приготовления. Конечно, если сделаны они с любовью и по правильному рецепту.

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Маринуем огурцы проверенным многими способом. Понадобится вскипятить 2 литра воды и залить их в банку с огурцами и листвой смородины, веточкой укропа, зубчиками чеснока и щепоткой семян горчицы.

Пока полностью остывает, приготовить 2 ст. ложки соли, 6 ст. ложек сахара, перец горошком, душистый перец. Воду слить из банки обратно в кастрюлю, довести до кипения и высыпать все перечисленное.

Как только вода вновь закипела, вылить в нее 2 ст. ложки уксусной эссенции, убрать с огня и залить в огурцы, закатать крышкой и перевернуть вверх дном, затем укутать одеялом и подождать, пока остынет.

По материалам Telegram-канала «Дачница»