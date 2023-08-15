После стирки всегда часть вещей была с пятнами, теперь все идеально: называем порошок

Советский лайфхак сейчас становится популярным среди блогером и молодых хозяек. В СССР женщины были очень практичны и умели делать много полезных вещей из ничего.

Сейчас настало время, когда старые проверенные методы стали вновь вспоминать и возрождать. И стирка с солью — один из них.

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Женщины из СССР всегда подмешивали в стиральный порошок поваренную соль (примерно 50 на 50), она заметно усиливала средство. К тому же хорошо удешевляла его.

Те, кто использовал стиральную машинку, замечали, что белье к тому же становится ярче, белее и мягче на выходе. Пользуйтесь!

Источник: Telegram-канал «Жизнь россиянки во Франции».