Доллар упадет до этих цифр, но ненадолго: что ждать нам от валюты уже скоро

15 августа Центральный банк России решил провести внеочередное заседание, чтобы предпринять меры по повышению ключевой ставки.

Напомним, эта мера ожидалась только в сентябре. Однако экономическая ситуация продиктовала свои условия.

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В связи с этим, финансовый мир ожидает падения доллара ниже уровня 100 рублей. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов полагает, что американская валюта хоть и понизится в цене, но продлится это недолго.

Ситуация прояснится после объявления решения по ставке и сделанных заявлений, считает эксперт.

Пока баланса между импортом и экспортом в России нет, логистические экономические цепочки нарушены, а это плохая тенденция для рубля.

Источник: 1prime.ru