Доллар упадет до этих цифр, но ненадолго: что ждать нам от валюты уже скоро

Доллары. Фото: Global Look Press

Пока меры по укреплению отечественного рубля не слишком ярко себя проявляют.

15 августа Центральный банк России решил провести внеочередное заседание, чтобы предпринять меры по повышению ключевой ставки.

Напомним, эта мера ожидалась только в сентябре. Однако экономическая ситуация продиктовала свои условия.

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В связи с этим, финансовый мир ожидает падения доллара ниже уровня 100 рублей. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов полагает, что американская валюта хоть и понизится в цене, но продлится это недолго.

Ситуация прояснится после объявления решения по ставке и сделанных заявлений, считает эксперт.

Пока баланса между импортом и экспортом в России нет, логистические экономические цепочки нарушены, а это плохая тенденция для рубля.

Источник: 1prime.ru

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