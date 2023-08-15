Этими крышками нельзя закатывать заготовки: смотрим на цвет металла

Не все крышки для зимних закаток в банки универсальны. Нужно быть внимательным при их покупке, а иначе вся работа по консервации пойдет насмарку, продукты просто-напросто испортятся.

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Переверните металлическую крышку для закатки и посмотрите, какого цвета она изнутри. Если она серовато-белая, значит эта крышка предназначена исключительно для компотов и джемов. Уксусные и соленые заготовки ей закатывать нельзя. Вскоре она покроется коррозией и ваша консервация испортится.

А вот желтая имеет специальный защитный слой, благодаря которому выдержит многие испытания, закатывайте ей любые заготовки, включая уксусные и соленые.

Источник: Telegram-канал «Полезные советы».