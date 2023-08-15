Как отмыть зеленку, если разбрызгали или пролили: простое аптечное средство

Многие семьи в аптечке держат зеленку на случай ссадин и порезов. Популярный с советских времен антисептик особенно часто используется в семьях, где растут дети. Также этим раствором бриллиантовой зелени отбеливают тюль, вводят желтизну с волос блондинки – в общем, средство универсальное.

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А вот что делать, если при использовании зеленки ее капельки разбрызгались случайно по поверхности стола? Или, и того хуже, вы разлили зеленку?

Отмыть зеленку можно аптечным средством, которое стоит копейки – аммиаком. Или нашатырным спитом. Смочите ватный диск этой жидкостью и ототрите пятна зеленки, даже въевшейся – будет чисто.

По материалам Телеграм-канала "Идеальная Хозяйка"