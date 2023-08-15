Будет крупная, слаще меда: чем сейчас подкормить свеклу, чтобы собрать богатый урожай

Пока овощи остаются на грядке, забывать об уходе за ними нельзя. Свеклу еще рано выкапывать, поэтому опытные садоводы стараются повлиять на ее вкусовые качества. И в ход идут подкормки.

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Так, на этапе активного роста корнеплодов свекле требуются вещества, которые помогут ей стать слаще. Сахаристость повышает хлористый калий.

От указанного удобрения вкус будет медовый, а плоды вымахают размером с кочан капусты. Раствор для полива надо готовить так: в ведро воды насыпать 1 ст. ложку хлористого калия, размешать и вылить на грядки. Важно сделать это после того, как будет осуществлен полив обычной водой.

По материалам сайта Belnovosti