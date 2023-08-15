«В районе 110 или 120»: экономист Беляев дал прогноз на курс доллара

Курс доллара весь август зашкаливает, ставя рекорд за рекордом. Ситуация, когда за «американца» просят более 100 рублей, уже наступила. 14 августа валюта США на Мосбирже преодолела рубеж в 101 рубль, евро впервые с марта 2022 года стал стоит 110.

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Заявление Центробанка РФ о проведении внеочередного заседания охладило пыл «американца», он опустился ниже трехзначной цифры. Но это еще не значит, что так зародился тренд на падение доллара.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев поделился мнением о том, что доллар хоронить преждевременно. Он считает, что не за горами новые рекорды.