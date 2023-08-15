Икра из огурцов на зиму: такую закуску вы еще не пробовали – сметают со стола первой

Что делать с огурцами, которые вымахали огромными, с толстой жесткой кожурой? Многие садоводы их оставляют на семена, некоторые пускают на удобрения, а кто-то выкидывает. Есть их свежими – то еще удовольствие.

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Однако, можно приготовить из них закуску на зиму, да такую, что гости потом рецепт будут просить. Это икра из огурцов.

На 2 кг огурцов возьмите 4 ст ложки томатной пасты, 300 гр болгарского перца, 1 кг лука репчатого, 1 кг моркови, 400 гр сельдерея, 10 зубчиков чеснока, 100 мл растительного масла, 100 мл воды, специи и перец черный (молотый) по вкусу.

Огурцы очистить и нарезать, поместить в кастрюлю, налить воду, поставить на огонь на 20 минут. Нарезать морковь на терке, пассеровать.

Отдельно на сковороду выложить нарезанный перец, лук, чеснок, сельдерей, жарить 15 минут. Сюда влить томатную пасту, обжарить.

Все овощи смешиваем в кастрюле, затем перемалываем блендером, добавляем специи, варим около часа и разливаем по банкам.

По материалам сайта Belnovosti