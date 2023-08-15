Астролог назвала даты, которые станут особенным для россиян в августе

Фото: freepik.com

Анна Савельева напомнила, что Марс войдет в знак Девы уже скоро. Это отразится на жизни людей.

Порой хочется узнать, что ждать в будущем. Плохие события проще пережить, если подготовиться к ним. Астролог Анна Савельева отметила в беседе с Teleprogramma.pro, что этим летом еще будут непростые периоды. Она рассказала, как Маркс и Венера повлияют на жизни россиян. Некоторым людям придется подготовиться к трудностям. 

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«С 18.08 и до конца августа. Марс войдет в знак Девы. То есть планету войны, немного ослабит Венера. Так как Венера, отвечает не только за красоту ну и и финансы. С одной стороны все будет довольно спокойно для обычных россиян, а с другой стороны — это приведет к неожиданным тратам», – заявила она.

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог. 

Анна Савельева. Фото:  Teleprogramma.pro

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