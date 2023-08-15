Астролог назвала даты, которые станут особенным для россиян в августе

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«С 18.08 и до конца августа. Марс войдет в знак Девы. То есть планету войны, немного ослабит Венера. Так как Венера, отвечает не только за красоту ну и и финансы. С одной стороны все будет довольно спокойно для обычных россиян, а с другой стороны — это приведет к неожиданным тратам», – заявила она.