Солим огурцы на зиму: сколько и когда уксуса добавляют в рассол

Чтобы засолить огурцы на зиму, надо постараться. Ингредиенты «на глаз» в этом случае не добавляют, поскольку ошибка может перечеркнуть все труды. И через пару дней после закрутки рассол вдруг помутнеет, крышка вздуется, соленья окажутся непригодными в пищу.

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Мы выяснили, какие пропорции нужны для засолки, когда и сколько уксуса надо добавлять. Перед засолкой огурцы промывают и на 2 часа оставляют в воде.

В трехлитровой стерилизованной банке помещают листы смородины, веточку укропа, несколько зубчиков чеснока и щепотку семян горчицы, затем складывают в нее доверху вымытые огурцы.

Рассол варится так: 2 литра воды в кастрюле вскипятить, залить в банку с огурцами и дождаться полного остывания.

После этого воду сливают из банки обратно в кастрюлю, начинают варить и добавлять 2 ст. ложки соли, 6 ст. ложек сахара, перец горошком, душистый перец.

Как только вода закипела, выключают огонь и теперь наливают 2 ст. ложки уксусной эссенции. После чего рассол заливают в банку с огурцами, закручивают крышку и убирают остывать, перевернув вверх дном.

По материалам Telegram-канала «Дачница»