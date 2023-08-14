Безденежье и кипа проблем: на эти три знака зодиака навалятся большие трудности в конце августа

Порой проблемы наваливаются одна за другой. Такой период называют черной полосой жизни. Астрологи уверены, что она начинается не с проста. Так этим летом конец августа ознаменуется переходом Меркурия в ретроград. Наступит как раз тот самый непростой период. Но особенно тяжело трем знакам зодиака, которые ощутят целый вал проблем.
Лучше набраться терпения Львам. У них месяц ознаменуется рядом неудач. На работе представители этого знака зодиака могут столкнуться с отчуждением коллег и руководства. Финансовое положение даст трещину.
«Сохраняйте спокойствие – в долгосрочной перспективе ситуация выровняется. Пока будьте бережливы и внимательно следите за тем, как вы распоряжаетесь своими деньгами, потому что ваши расходы будут только расти», – отметили астрологи.
Стоит больше внимания уделять себе и здоровью. Это поможет пережить сложные дни.
А у Весов в конце августа все выйдет из под контроля. Им напомнят про финансовые обязательства, которые были взяты ранее. На работе все придет в застой, дедлайны будут гореть. Нужно запастись терпением и не забывать про свою интуицию. Это поможет понять, что делать дальше и как все разрешить.
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На Водолеев навалятся трудности, которые отразятся на отношениях с друзьями и партнером. Разногласия могут даже привести к тому, что отношения с несколькими людьми испортятся. Придется пережить эти невзгоды, чтобы снова настала стабильность.
«Сохраняйте положительное настроение и оставайтесь целеустремленными. Будьте открыты к общению и прислушивайтесь к советам людей, чье мнение для вас важно», – заявили эксперты, пишет Spiritualify.