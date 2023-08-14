Безденежье и кипа проблем: на эти три знака зодиака навалятся большие трудности в конце августа

Лучше набраться терпения Львам. У них месяц ознаменуется рядом неудач. На работе представители этого знака зодиака могут столкнуться с отчуждением коллег и руководства. Финансовое положение даст трещину.

«Сохраняйте спокойствие – в долгосрочной перспективе ситуация выровняется. Пока будьте бережливы и внимательно следите за тем, как вы распоряжаетесь своими деньгами, потому что ваши расходы будут только расти», – отметили астрологи.

Стоит больше внимания уделять себе и здоровью. Это поможет пережить сложные дни.

А у Весов в конце августа все выйдет из под контроля. Им напомнят про финансовые обязательства, которые были взяты ранее. На работе все придет в застой, дедлайны будут гореть. Нужно запастись терпением и не забывать про свою интуицию. Это поможет понять, что делать дальше и как все разрешить.

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На Водолеев навалятся трудности, которые отразятся на отношениях с друзьями и партнером. Разногласия могут даже привести к тому, что отношения с несколькими людьми испортятся. Придется пережить эти невзгоды, чтобы снова настала стабильность.