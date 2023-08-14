Колючая сторона терки: зачем ее придумали и как ею можно пользоваться

Колючая грань терки самая недооцененная. Многие современные хозяйки не знают, для чего она нужна. А на самом деле ей можно найти достойное применение. Нужно только проявить смекалку.

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Изначально эту грань использовали для измельчения мускатного ореха. Несколько десятилетий тому назад он был очень популярен, поэтому тогда вопросов относительно колючего инструмента ни у кого не возникало.

Для чего эту грань можно использовать сейчас? Все просто. Точно также, как и раньше, на этой стороне терки можно измельчать твердые продукты вроде сухарей, шоколада и печенья.

Помимо этого, острые колючки будут полезные, если нужно превратить фрукты или овощи в пюре.

Но и это не все. Самые находчивые кулинары используют шершавую грань для очистки рыбы от чешуи. Если приноровиться, можно сэкономить кучу времени и сил.

Источник: lifehacker.ru