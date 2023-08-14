Стекла будут блестеть, как алмаз: просто распылите на них эту копеечную смесь и протрите тряпкой

Бережливые хозяйки никогда не тратят деньги на средство для мытья стекол и зеркал. Они смешивают его самостоятельно. В ход идут копеечные ингредиенты, которые есть почти в каждом доме.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Чтобы приготовить эффективный моющий состав, нужно взять 5 литров воды, 2 столовые ложки крахмала, 50 миллилитров нашатырного спирта, 1 столовую ложку синьки и 2 столовые ложки уксуса 9%.

Соедините эти ингредиенты в ведре, доведите жидкость до однородного состояния и используйте по назначению. Вы будете приятно удивлены, этот мощный раствор удалит все загрязнения и не оставит даже намека на разводы.

Источник: tut-news.ru