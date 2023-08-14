Этот необыкновенный кустарник превратит любую дачу в райский сад: пышные бутоны заставят соседей завидовать

Многие дачники не только выращивают овощи и фрукты, но и стараются облагородить участок. Особенно выигрышным решением является живая ограда. Для этого порой выбирают китайский миндаль трехлопастный, который также называют луизеания. Этот эффектный кустарник распускается одним из первых и отличатся красочностью и пышностью бутонов.
Эксперты отмечают, что в начале мая миндальное дерево покрывается нежно-розовыми или белыми бутонами. Стоит учесть, что плодов это декоративное растение не дает.
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Такой кустарник довольно вынослив. Примечательно, что для него не нужно подготавливать почву. Растение может прижиться как на солнце, так и в полутени. К слову, низкорослые сорта часто высаживают в горшках, а более высокие — в живых изгородях, пишет wiki-dacha.ru.