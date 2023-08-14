Если мучают бесконечные проблемы: проверьте номер квартиры, возможно, вы живете не на своем месте

Эзотерики верят в то, что цифры могут оказывать огромное влияние на судьбу. При этом речь идет не только о дате и времени рождения. Важны любые мелочи. Даже номер квартиры, где человек проживает.

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Чтобы проверить, соответствуют ли цифры на вашей двери тому, что вы хотите от жизни, нужно получить простое число от 1 до 9. Для этого необходимо сложить все цифры номера квартиры.

Единица подходит тем, кто стремится к независимости и финансовому благополучию. Двойка идеальна для тех, кто находится в поиске второй половинки. В тройке нуждаются те люди, которые хотят веселья и комфорта.

Четверка подходит тем, кто утратил уверенность в себе. Пятерка создана для тусовщиков. А шестерка, напротив, для отличников и интеллигентов.

Семерка буквально притягивает к себе писателей и людей науки. А квартира под номером восемь — предпринимателей. Девятка самая универсальная, она подходит тем, кто готов жертвовать собой ради других людей или возвышенных целей.

Источник: tut-news.ru