Держите эту приправу на кухонном столе, а не в ящике — ни один таракан к вам не сунется

Многие хозяйки годами ведут борьбу с тараканами. Хотя вывести этих вредителей не так уж сложно. В Сети можно найти кучу рецептов, и они реально работают. Проблема заключается в том, что насекомые имеют привычку возвращаться. Поэтому приходится идти на хитрость.

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Об этом мало кто догадывается, но тараканы не выносят запаха одной пряности. Речь идет о лавровом листе. Усатые вредители чувствуют ее тонкий аромат издалека. Они никогда не сунутся в помещение, где находится эта приправа.

Чтобы отпугнуть насекомых от своей квартиры, необходимо каждый вечер оставлять на кухонном столе несколько листочков лавра. Утром их нужно будет выбросить. Повторять эти действия следует до тех пор, пока тараканы не забудут дорогу в вашу квартиру.

Источник: vnimanie.pro