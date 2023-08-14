Нужно лишь полить кочан: этот копеечный чудо-раствор в два счета избавит от гусениц и слизней на капусте

Эксперты отмечают, что тут особенно важно правильно и своевременном обрабатывать культуры. Если не уследить и опоздать, то можно остаться без урожая.

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Чтобы справиться с вредителями, надо сделать чудо-раствор, который обойдется в копейки. Для этого нужно развести один стакан гашеной извести в 10-литровом ведре воды и полить 2 раза с перерывом в 20 минут.

Уточняется, что обязательно следует выливать средство прямо сверху кочана посередине. Для этого можно воспользоваться половиком или кружкой, передает Telegram-канал «Дачник».