Нужно лишь полить кочан: этот копеечный чудо-раствор в два счета избавит от гусениц и слизней на капусте

Порой важно следить, чтобы урожай не пострадал не только из-за палящего солнца, но и вредителей. Зачастую капусту атакуют слизни и гусеницы. Опрыскивать химией растения никто не хочет. Однако опытные дачники и агрономы объяснили, как моментально избавиться от вредителей. Для этого достаточно приготовить простой раствор.
Эксперты отмечают, что тут особенно важно правильно и своевременном обрабатывать культуры. Если не уследить и опоздать, то можно остаться без урожая.
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Чтобы справиться с вредителями, надо сделать чудо-раствор, который обойдется в копейки. Для этого нужно развести один стакан гашеной извести в 10-литровом ведре воды и полить 2 раза с перерывом в 20 минут.
Уточняется, что обязательно следует выливать средство прямо сверху кочана посередине. Для этого можно воспользоваться половиком или кружкой, передает Telegram-канал «Дачник».