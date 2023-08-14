Без вантуза и сантехника: чистим трубы таблеткой от головной боли — засор уходит за пять минут

Чтобы избавиться от засора в сливной трубе, больше не нужно оплачивать услуги сантехника. Вантуз и бытовая химия тоже не пригодятся. Оказывается, проблему можно решить с помощью таблеток от головной боли.

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Речь идет об аспирине. Все просто. Возьмите одну или две таблетки, положите их в раковину и залейте стаканом уксуса 9%. В процессе реакции начнет появляться пена, которую нужно направить в сливное отверстие.

После этого согрейте воду и вылейте литр кипятка вслед за уксусом и таблетками. На этом все. Вы будете долго удивляться: от засора не останется и следа.

Источник: Telegram-канал «Мудрая хозяйка»