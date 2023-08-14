Лучше готовиться уже сейчас: страшная магнитная буря застанет россиян врасплох — точная дата названа

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По прогнозу ученых, 5-балльный геомагнитный удар случится 29 августа. Некоторые люди его могут почувствовать на себе.

Эксперты рекомендуют в первую очередь наладить сон. Метеозависимые люди должны учесть, что спать надо не менее семи часов в день. Также важно соблюдать правильное питание. Во время сильных магнитных штормов лучше отказаться от острой и жирной пищи, дополнив рацион фруктами и овощами, пишет THE FTIMES.