Как сохранить помидоры свежими в течение двух месяцев: холодильник не нужен — возьмите лук

Хотите сохранить урожай помидоров как можно дольше? Тогда эти советы вам очень пригодятся.

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Чтобы томаты пролежали не менее двух месяцев, нужно раздобыть плетеную корзину, крафт-бумагу и бутылку водки.

Для начала пропитайте бумагу горючей жидкостью. Затем просушите листы. После этого оберните каждую помидорку бумагой. Сложите овощи в корзину и уберите ее в темное прохладное место.

Если способ с водкой вам не подходит, на выручку придут лук и чеснок. Все проще простого. Поместите слегка недозревшие томаты в один ящик с этими овощами: соотношение плодов должно быть 1 к 1. И уберите коробку в хорошо проветриваемое помещение, где нет солнечного света.

Благодаря такому соседству помидоры надолго останутся свежими. Дело в том, что луковицы выделяют фитонциды, а они замедляют процесс гниения.

Источник: Telegram-канал «Мой урожай. Сад. Огород. Цветы»