Просто добавьте в фарш — суп с фрикадельками станет еще вкуснее: назван топовый ингредиент

В почти каждом доме в России готовятся не только горячие блюда с мясом, но и супы. Популярным является не только борщ, но и суп с фрикадельками. Он достаточно прост в приготовлении, а потому любим миллионами хозяек. Однако нужно знать некоторые нюансы, о которых обязательно надо знать. Тогда фрикадельки получатся нежнее и вкуснее.
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Знающие хозяюшки раскрыли одну хитрость — в фарш к фрикаделькам стоит добавить немного сала. Несмотря на то, что мясные шарики станут чуть более калорийными, они приобретут неповторимый насыщенный вкус, об этом пишет сайт «БелНовости». Отмечается, что такой суп очень сытный, но добавки точно попросят все в семье.