Просто добавьте в фарш — суп с фрикадельками станет еще вкуснее: назван топовый ингредиент

В почти каждом доме в России готовятся не только горячие блюда с мясом, но и супы. Популярным является не только борщ, но и суп с фрикадельками. Он достаточно прост в приготовлении, а потому любим миллионами хозяек. Однако нужно знать некоторые нюансы, о которых обязательно надо знать. Тогда фрикадельки получатся нежнее и вкуснее.