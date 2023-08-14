Этот популярный комнатный цветок отравляет воздух: ни в коем случае не держите его в спальне

Всем известно, что комнатные растения не только украшают интерьер, но и вырабатывают кислород, что положительно влияет на качество воздуха. Однако не каждый зеленый питомец полезен.

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Оказывается, одно из популярнейших растений обогащает воздух полезным газом только в дневное время. А ночью, наоборот, производит большое количество углекислого газа.

Речь идет о фиалке. Присутствие этого удивительного цветка в спальне негативно скажется на качестве сна. Не исключено, что со временем появятся сбои в работе нервной системы. А постоянные головные боли станут чем-то привычным.

Источник: издание belnovosti.by