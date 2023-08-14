Каждый август льем под томаты стимулирующий состав: новые завязи прут, собираем урожай по второму кругу

В августе помидоры начинают увядать. Однако опытные огородники не спешат прощаться со свежими овощами. Они льют под томатные кусты специальный состав и собирают урожай еще пару месяцев.

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Рецепт подкормки поражает своей простотой. Чтобы приготовить спасительное средство, нужно смешать 10 л кипятка с 2 л золы. Когда состав остынет, в него следует добавить 10 мл йода и 10 г борной кислоты. Аптечные препараты рекомендуется предварительно растворить в небольшом количестве воды.

Полученную смесь необходимо вносить под корень. Расход подкормки: 2 литра на каждый куст.

Источник: tut-news.ru