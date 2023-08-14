Нанесите небольшое количество на подмышки: неожиданное средство для борьбы с запахом пота без дезодоранта

Простейшее и весьма неожиданное средство для борьбы с запахом пота — это борная кислота. Она продается сразу годной к употреблению, и в отличие от других веществ, ее ни с чем смешивать не нужно.

Достаточно просто нанести на подмышки борную кислоту, присыпать их. Борная кислота хорошо подсушит кожу и будет предохранять от влажных подмышек. Важно, что наносить кислоту на тело нужно после принятия душа.

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