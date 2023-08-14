Нанесите небольшое количество на подмышки: неожиданное средство для борьбы с запахом пота без дезодоранта

Молодая девушка показывает подмышки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто не приемлет промышленных средств в уходе за собой.

Простейшее и весьма неожиданное средство для борьбы с запахом пота — это борная кислота. Она продается сразу годной к употреблению, и в отличие от других веществ, ее ни с чем смешивать не нужно.

Достаточно просто нанести на подмышки борную кислоту, присыпать их. Борная кислота хорошо подсушит кожу и будет предохранять от влажных подмышек. Важно, что наносить кислоту на тело нужно после принятия душа.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Борная кислота обладает антисептическими  свойствами и помогает снизить pH уровень кожи, тем самым создавая неблагоприятную среду для развития бактерий. А они, как известно, являются источником и причиной неприятного запаха от тела.

По материалам womanshape.ru

Читайте также