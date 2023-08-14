Откат от 100 рублей к 70: заявлено о точных сроках, когда доллар пойдет вниз — уже в этом году

Купюры в сто евро и сто долларов. Фото: Global Look Press

Власти уверяют, что доллар недолго будет стоить 100 рублей.

В этот понедельник, 14 августа, на торгах на Московской валютной бирже евро и доллар взлетели до максимальных отметок. Доллар стал стоить дороже 100 рублей, евро поднялся выше 111 рублей.

Власти уверены, что таким высоким курс валют будет не всегда. Отмечается, что в стране есть все предпосылки для снижения курса доллара.

Предполагается, что до конца осени этого года американская валюта может подешеветь до 70 рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

«Все нормализуется, все будет нормально. Я думаю, дальше он (доллар) уже не пойдет. До конца осени можно ожидать, что курс доллара составит 70 рублей», — заявила первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.

По материалам РИА Новости

Читайте также