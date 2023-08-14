Откат от 100 рублей к 70: заявлено о точных сроках, когда доллар пойдет вниз — уже в этом году

В этот понедельник, 14 августа, на торгах на Московской валютной бирже евро и доллар взлетели до максимальных отметок. Доллар стал стоить дороже 100 рублей, евро поднялся выше 111 рублей.

Власти уверены, что таким высоким курс валют будет не всегда. Отмечается, что в стране есть все предпосылки для снижения курса доллара.

Предполагается, что до конца осени этого года американская валюта может подешеветь до 70 рублей.

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