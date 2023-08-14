Роскачество назвало лучший влажный корм для кошек — без ГМО, антибиотиков и пестицидов

В Роскачестве назвали лучшую марку влажного корма для кошек. Эта продукция полностью соответствует стандартам качества. В ней нет следов антибиотиков, токсинов, пестицидов и других вредных добавок. Однако едва ли можно назвать этот корм бюджетным. При этом он совершенно безвреден, в его составе натуральные ингредиенты.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Наивысший балл по итогам лабораторного исследования получила продукция торговой марки Schesir. Этот влажный корм без ГМО, он безопасен по микробиологическим показателям и нетоксичен. В нем нет превышения по содержанию тяжелых металлов.

К тому же, питательные элементы в корме будут хорошо усваиваться у питомца.