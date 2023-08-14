Роскачество назвало лучшие марки наггетсов из натурного мяса — без консервантов: по ГОСТу

Эксперты Роскачества проверили 20 торговых марок наггетсов, назвав самую лучшую продукцию в этом сегменте. Образцы должны были соответствовать всем стандартам качества и ГОСТу.

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Основные критерии, по которым оценивалась продукция торговых марок, это: наличие куриного или соевого мяса, присутствие натуральных ингредиентов, использовалось ли при производстве шкурка и кости.

Наивысшие баллы получили наггетсы торговых марок: «ЧикиToys», «Морозко» и «Мясновъ». Продукция этих марок оказалась безопасной. В ней нет синтетических красителей и консервантов. Также в составе достаточно мяса. А вкус и запах соответствуют продукции.