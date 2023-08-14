Как не испачкать руки, измельчая свеклу на терке: хитрый трюк советских хозяек

Свежая свекла. Фото: Global Look Press

Лайфхаки, которые облегчат труд на кухне.

После готовки блюд, в состав которых входит свекла, бывает проблематично отмыть руки, терку, разделочную дочку.

Но есть лайфхак, которым пользовались, оказывается, еще советские домохозяйки, и их ручки были всегда чистыми.

Он в том, чтобы работая со свеклой протереть руки маслом или лимоном и надеть тонкие одноразовые перчатки. Когда закончите измельчать свеклу, руки нужно будет намылить и сполоснуть. Следов свеклы на них не останется.

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Протереть маслом нужно также саму терку, тогда она тоже легче отмоется от свеклы.

По материалам belnovosti.by

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