Как не испачкать руки, измельчая свеклу на терке: хитрый трюк советских хозяек

После готовки блюд, в состав которых входит свекла, бывает проблематично отмыть руки, терку, разделочную дочку.
Но есть лайфхак, которым пользовались, оказывается, еще советские домохозяйки, и их ручки были всегда чистыми.
Он в том, чтобы работая со свеклой протереть руки маслом или лимоном и надеть тонкие одноразовые перчатки. Когда закончите измельчать свеклу, руки нужно будет намылить и сполоснуть. Следов свеклы на них не останется.
Протереть маслом нужно также саму терку, тогда она тоже легче отмоется от свеклы.
По материалам belnovosti.by