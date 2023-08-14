Почему белая гортензия приобрела зеленый оттенок и что теперь с этим делать

Начинающие садоводы впадают в панику, когда видят, что их прекрасные белые цветы меняют свой окрас на зеленый. Розовый куст, кстати говоря, тоже может выкинуть такой фокус.

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Но не стоит расстраиваться раньше времени. На самом деле ничего страшного не произошло. Обычно такие изменения появляются в начале или в конце сезона. Эта особенность присуща древовидным сортам.

Никаких действий предпринимать не нужно. Через некоторое время цвет гортензий сам приходит в норму.

Источник: 7ogorod.ru