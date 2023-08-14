Смочите ватный диск и протрите подмышки: эффективное средство против запаха пота заменит самый лучший дезодорант

Красивая девушка на берегу реки. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто предпочитает обходиться без дезодоранта и антиперспиранта.

Существует немало средств, которые показывают неожиданную эффективность с борьбе с неприятным запахом пота от тела.

Некоторые из них могут прекрасно заменить даже самый лучший дезодорант. Отлично предотвращает излишнее выделение пота и уничтожает зловоние перекись водорода. Средство обладает антисептическими свойствами и препятствует размножению бактерий, которые и являются источником плохого запаха.

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Одну чайную ложку трех-процентной перекиси водорода смешайте со стаканом воды. Смочите в этом растворе ватный диск и протирайте подмышки.

По материалам womanshape.ru

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