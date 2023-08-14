Роскачество назвало марку лучшего стирального порошка: дешево — не значит плохо

Эксперты Роскачества проверили несколько торговых марок стиральных порошков, назвав качественный продукт в этом сегменте. Главное достоинство этого стирального порошка заключается в том, что он подходит для стирки белья как взрослых, так и детей. Порошок полностью вымывается из ткани после третьего полоскания.

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Специалисты Роскачества также отметили отличную способность порошка очищать загрязнения, выводить пятна и отстирывать белье до кристальной чистоты. При этом эта продукция не вызывает аллергию. Отстирывает бережно, оставляя легкий аромат свежести.

Самым лучшим среди таких товаров стал порошок «Ушастый нянь». Он легко вымывается и образует минимальный объем пены, экономя воду.