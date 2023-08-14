Полный запрет на покупку доллара: нужно ждать особого момента — власти объяснили, что к чему

Доллар в этот понедельник, 14 августа, пробил отметку в сто рублей во время валютных торгов на Московской бирже.
Август всегда был достаточно сложным месяцем для национальной валюты. Так что, сейчас нужно самим себе поставить полный запрет на покупку долларов и евро, поскольку они сейчас довольно дороги.
Нужно дождаться более выгодного курса. И, по заверениям властей, такой момент уже скоро наступит.
Считается, что к концу осени доллар вернется на уровень 70 рублей.
«Все нормализуется, все будет нормально. Я думаю, дальше он (доллар) уже не пойдет. До конца осени можно ожидать, что курс доллара составит 70 рублей», — успокоила жителей России первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Елена Перминова.
По материалам РИА Новости