Салат из свежих кабачков «Для тонкой талии»: готовится за пять минут — съедается за секунды

Если вы следите за фигурой и стараетесь употреблять в пищу исключительно полезные блюда, обязательно попробуйте этот салат из свежих кабачков. Готовка не займет много времени. И вкус вас приятно удивит.

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Вам потребуется: два кабачка среднего размера, пучок петрушки, одна морковь, одна головка красного лука, один зеленый сладкий перец, один огурец, две столовые ложки бальзамического уксуса и такое же количество оливкового масла. Соль и перец по вкусу.

Нарежьте кабачки, огурцы и морковь прозрачными ломтиками, а лук — полукольцами. Порубите петрушку. Очистите перец от семян и измельчите его с помощью ножа. Смешайте овощи и зелень в большой миске, а затем полейте их соусом из уксуса, масла и специй.

Дайте салату постоять около четверти часа и подавайте к столу. Блюдо порадует вас не только безупречным вкусом, но и низкой калорийностью. Энергетическая ценность салата составляет всего 50 калорий на 100 граммов.

Источник: novochag.ru