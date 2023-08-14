В каких регионах России самые высокие пенсии — не Москва и не Питер

В Министерстве труда выяснили, что самые высокие пенсии в России получают жители Чукотского АО и Ненецкого АО. Средний размер выплат в этих регионах составляет 27 258,63 рублей.

Чуть меньше — на Камчатке и в Магадане — 23 435,97 рублей в месяц.

А вот в Дагестане, Калмыкии и Кабардино-Балкарской Республике, наоборот, самые низкие выплаты по старости. В среднем, люди там получают 12,9 тысяч рублей в месяц.

В Москве и Санкт-Петербурге официальные пенсии в районе 20 тысяч рублей. Но в этих регионах местные власти доплачивают жителям из городского бюджета.

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