Роскачество назвало марки лучшей пшеничной муки — по ГОСТу: можно найти в любом «Магните»

Эксперты Роскачества в ходе лабораторной проверки выявили марки лучшей пшеничной муки высшего сорта по ГОСТу, без лишних добавок и примеси. Всего в ходе исследования экспертизу прошли 25 товаров разных торговых марок. Все они представлены на отечественном рынке.

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Эксперты Роскачества назвали четыре торговых марки популярных брендов, которые получили высокую оценку по итогам лабораторного исследования. И это пшеничная мука «Алейка», «Французская штучка», «Экстра» и MAKFA. Эти товары стали претендентами на российский Знак качества.

Производители этой муки указали на упаковках, что продукция соответствует ГОСТу. Это было полностью подтверждено в ходе лабораторных исследований.