Кладем ложку соли в унитаз перед приходом гостей и ни о чем не беспокоимся: чистота и свежесть

Соль — это не только улучшитель вкуса для наших блюд и консервант, но и прекрасный природный очиститель.

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Им можно приводить в порядок многие поверхности, включая унитаз. Если высыпать на влажную поверхность санфаянса горсть этого средства, вы не узнаете его.

Распределите соль по поверхности унитаза и оставьте для воздействия минут на 20, потом почистите ершиком.

Унитаз станет не только чистейшим, но и уйдут все неприятные запахи. Можно без стыда звать гостей в дом!

Источник: дзен-канал «Геннадий Лянго»