Вещи засияют белизной: приготовили копеечный отбеливатель дома — работает 100%

Вещи отбелить не так просто. И часто не помогают даже супердорогие средства, которые продаются в специализированных магазинах.

Но опытные хозяйки знают способ, который работает на 100%. Надо приготовить раствор из копеечных компонентов и отправить в него одежду.

Натрите в пять литров воды брусок хозяйственного мыла на терке. Дождитесь, когда вещество растворится. Затем добавьте 2 столовые ложки кальцинированной соды и 2–3 столовые ложки нашатырного спирта.

Загрузите вещи в полученный раствор и оставьте на несколько часов. Затем все перестирайте в стиральной машинке привычным образом. Вещи засияют белизной.

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