Роскачество назвало пельмени с фаршем из натурального мяса: по ГОСТу — без консервантов

Эксперты Роскачества назвали лучшую марку пельменей с начинкой из фарша, в котором содержится только натуральное мясо. Эта продукция обладает отличным вкусом, полностью соответствует ГОСТу и стандартам качества. А главное — доступная стоимость.

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Всего в ходе лабораторного исследования специалисты Роскачества проверил пельмени 48 торговых марок. Что интересовало экспертов — наличие мяса в продукции, его качество, заявленный состав, лепка (рвется ли тесто при варке) и безопасность.

По итогам экспертизы наивысший балл получили пельмени торговой марки «Папа может». Эта продукция не содержит консервантов и других примесей. В пельменях больше мясной начинки, чем теста. Кроме того, продукт умеренно соленый, тесто не крошится и не разваливается.

По материалам vnimanie.pro