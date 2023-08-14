Фитофтора томаты не поразит: обработали помидоры чудо-средством в августе — мясистые плоды

Болезнь фитофтора часто поражает помидоры именно в августе. Поэтому с заразой надо бороться, иначе есть риск лишиться урожая в этом году.
Агрономы советуют подкармливать томаты определенным образом. Делать это надо минимум один раз в месяц, тогда растения будут здоровыми.
Разведите в 10 литрах воды 10 грамм кальциевой селитры. Все тщательно перемешайте и лейте удобрение под корень.
По мнению огородников, это самый доступный и эффективный метод борьбы с фитофторой.
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